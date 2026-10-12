У Львові тестують альтернативні джерела опалення

У Львові перевіряють готовність міської інфраструктури до можливих перебоїв з електроенергією та газом. Тестують твердопаливні котельні у школах і лікарнях, генератори, сонячні панелі, резервне живлення світлофорів, а також печі в житлових будинках. Відповідні питання обговорили на позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує ЛМР.

Керівники комунальних підприємств, профільних департаментів і районних адміністрацій прозвітували про стан альтернативних джерел енергії та заходи, які необхідно виконати перед початком зими.

«Львівтеплоенерго» перевіряє обладнання для резервного опалення, встановлене у найбільших школах міста, а також справність генераторів. Більшість котелень уже пройшла тестування. Для них визначили місця зберігання палива, підготували протоколи запуску та сформували необхідні запаси.

За словами директора підприємства Олександра Одинця, для роботи обладнання також підготували персонал. Запуск котелень забезпечуватимуть двоє працівників «Львівтеплоенерго» та двоє представників кожного відповідного навчального закладу. Такі системи мають допомогти забезпечувати тепло в школах за умов перебоїв із традиційними енергоносіями.

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«Львівводоканал» також перевіряє готовність до можливих відключень електроенергії. На об’єктах підприємства передбачені альтернативні джерела живлення, які в надзвичайних ситуаціях мають забезпечити подачу води до перших поверхів будинків.

Резервне обладнання перевіряють і в інших міських установах. Медичні заклади, школи, установи культури та соціальні служби тестують твердопаливні котли, генератори й сонячні панелі.

Паралельно районні адміністрації проводять перевірки печей-буржуйок у житлових будинках. Фахівці оцінюють їхню наявність, безпечність використання та достатність запасів палива.

Окремий напрям підготовки – забезпечення роботи міського транспорту й інших важливих об’єктів у випадку знеструмлення. Управління транспорту повідомило про результати тестування світлофорів, обладнаних альтернативними джерелами живлення. Завдяки резервному електропостачанню частина світлофорних об’єктів зможе працювати автономно.

Міське управління з питань надзвичайних ситуацій також перевіряє готовність пунктів обігріву. Крім того, у Львові передбачили два рівні повітряної тривоги. Жовтий рівень означатиме загрозу ударних безпілотників, а червоний оголошуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що перед зимою необхідно перевірити всі альтернативні джерела енергії, усунути несправності та забезпечити запаси палива для генераторів, твердопаливних котлів і домашніх печей.

Також місто має визначити відповідальних працівників, які пройдуть необхідне навчання та знатимуть порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

За словами посадовця, підготовка охоплює не лише перевірку обладнання, а й відпрацювання логістики та алгоритмів реагування на різні можливі сценарії зими.

Нещодавно міський голова Андрій Садовий оглянув одну з котелень на твердому паливі, встановлених у школах Львова. Загалом такі системи працюють у понад 40 закладах освіти. Вони можуть забезпечувати опалення без використання газу та електроенергії.

Наразі місто перевіряє їхню готовність, зокрема оцінює можливість застосування в перехідний період перед початком централізованого опалювального сезону.

На підготовку до зими передбачили понад 3 млрд грн

У березні Львівська міська рада затвердила План стійкості Львівської громади. Він передбачає комплекс заходів для підготовки міста до різних сценаріїв проходження зими.

Серед пріоритетів – розвиток резервної генерації, захист критичної інфраструктури, облаштування альтернативних джерел електроенергії та опалення, а також підтримка мешканців. Окремо місто модернізує мережі теплопостачання й водопостачання, ремонтує колектори та посилює захист важливих інфраструктурних об’єктів.

Загальна потреба у фінансуванні проєктів Плану стійкості перевищує 3 млрд грн. Частину коштів Львів залучив завдяки запозиченням у державних банків і міжнародній допомозі. Окремі проєкти реалізують за участю Європейського інвестиційного банку, урядів Німеччини та Норвегії й інших партнерів. Деякі заходи національного Плану стійкості також отримують додаткове фінансування з державного бюджету.