У п’ятницю, 18 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова. Відтак протягом дня світла не буде за такими адресами: Галицький район: вул. Академіка Колесси, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17. Личаківський район: вул. Боровиковського, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16, вул. Миколи Голубця, 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 68А, 68Б, 68В, 69, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 122, 122А, вул. Горівська, 1, 3, 3а, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 35ц, вул. Грибова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, вул. Габріели Запольської, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, вул. Кінцева, 1, 3, 4, 6, 8, вул. Яловець, 25, 31, 33а, 33б, 33в, 35А, 35б, 37, 39, 41, 43, 43а, 43б, 43ц, 45, 45а, 45б, 45В, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, вул. Ярова, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33а, 33б, 34, 36, 38, 40, 42. Франківський район: вул. Кульпарківська, 141, 143, вул. Наукова, 57, 59, 61, вул. Івана Пулюя, 12, 18.

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