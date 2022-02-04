На території Собору Святого Юра у приватних квартирах проживають люди, упродовж останніх років кілька таких квартир вдалося повернути церкві

Львівська мерія викупила одну з квартир на площі Святого Юра, 5 та передала її УГКЦ. Квартира розташована на території Собору святого Юри і є вже п'ятим помешканням, яке мерія повернула церкві.

Загалом на території Святоюрського комплексу є 25 квартир, які ще у часи СРСР надали для проживання не пов'язаним із церквою мешканцям. Згодом мешканці житла його приватизували. Минулого року Львівська міська рада прийняла рішення викупити для потреб церкви квартиру площею 82,8 м2 за 3,4 млн грн.

У п'ятницю, 4 лютого, представники львівської мерії передали ключі від купленої квартири курії Львівської архиєпархії УГКЦ. Про це повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко. Отримані приміщення церква планує використовувати для соціальних ініціатив.

Зазначимо, що ця квартира є вже п'ятою на території Собору святого Юра, яку повернули для потреб УГКЦ.