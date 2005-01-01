«Львівська залізниця» запустила відремонтовану електричку Львів-Здолбунів

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 18:339621

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«Львівська залізниця» запустила відремонтовану електричку Львів-Здолбунів
фото Львівської залізниці
Вартість капітального ремонту 40 млн грн

На маршруті Львів-Здолбунів почала їздити відремонтована електричка. Про це повідомляє прес-служба «Львівської залізниці».

У електропоїзді встановили нові двері салонів, сталеві двері службового тамбура, перехідні майданчики, зовнішні розсувні двері, салони вагонів обладнано блоками сидінь 3-го класу, модернізовано систему освітлення вагонів із використанням світлодіодних світильників, у туалетних приміщеннях 5 вагонів встановлено обладнання для підвищення рівня комфорту користування санвузлами під час подорожі.

Відремонтований електропотяг має 10 вагонів

«Вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного електропоїзда становить близько 40 млн гривень, тоді як нова «електричка» коштує вдесятеро більше», - інформують у прес-службі залізниці.

Це вже друга електричка, яку впродовж року для Львівської залізниці капітально відремонтували на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Перший електропоїзд повернувся з капремонту влітку і задіяний у приміському русі на дільниці Львів–Трускавець. А загалом у 2017 році в ПАТ «Укрзалізниця» капітально відремонтовано 13 електропоїздів.

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