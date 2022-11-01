Церква Введення в храм пресвятої Богородиці на вул. Чукаріна розташована впритул до житлових багатоповерхівок

Керівництво релігійної громади УГКЦ церкви Введення в храм пресвятої Богородиці, що у Сихівському районі Львова, зреагувало на прохання чиновників місцевої райадміністрації та обіцяє зменшити звук гучномовців під час богослужінь. Приводом стала скарга одного з мешканців на гучний звук динаміків церкви, який чутно жителям розташованих поруч будинків.

Кілька днів тому мешканець звернувся зі скаргою на сторінку «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook з тим, що церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Чукаріна, 5, щонеділі вранці гучно транслює з зовнішніх динаміків богослужіння, і це заважає мешканцям сусідніх багатоповерхівок.

«Чи є дозвіл у церкви, яка стоїть майже впритул до багатоквартирних будинків на встановлення зовнішніх динаміків? Кожної неділі з самого ранку транслюють Службу Божу на всю вулицю», – написав дописувач Артем Коваленко. Прикметно, що три роки тому на «Гарячу лінію міста Львова» вже надходила скарга аналогічного змісту.

Допис викликав жваве обговорення та зібрав майже 2000 коментарів. В обговоренні мешканці пересварилися – одні переконані, що молитва не може заважати нікому, а інші вважають дії церковників порушенням законодавства та санітарних норм.

На скаргу львів'янина зреагували у Сихівській райадміністрації Львова. «Сихівська РА попросила настоятеля церкви зменшити звук динаміків, аби це не заважало людям у навколишніх будинках, але водночас дозволяло транслювати богослужіння на вулиці», – повідомили адміністратори «гарячої лінії» у відповіді на скаргу.

У вівторок, 1 листопада, настоятель парафії церкви Введення в храм пресвятої Богородиці отець Любомир Ортинський підтвердив ZAXID.NET, що керівництво парафії зреагувало на прохання чиновників Сихівської райадміністрації про зменшення гучності зовнішніх динаміків. «Ми стишили», – запевнив він.

Настоятель парафії каже, що зовнішні динаміки вмикають для того, щоб Службу Божу слухали люди, які перебувають на подвір’ї храму. «Якщо є люди надворі, ми мусимо їм дати доступ, щоб люди почули слово Боже. Тому ми стараємося, щоб було чути на подвір’ї. Десь вітер повіяв і доніс, то вже тяжко називається», – вважає о. Любомир Ортинський.

На його думку, такі скарги пишуть «далекі від церкви люди». «Ті скарги пишуть люди, які не ходять до церкви. Їм тривога не мішає, а церква і богослужіння їм мішає. Ми не винні, що церква є близько від будинків», – пояснює о. Любомир Ортинський.

Зазначимо, скарги мешканців на церковні гучномовці час від часу трапляються в інших містах. Зокрема, в Луцьку та Тернополі містяни реєстрували петиції з вимогою заборонити церквам проводити ранкові служби через гучномовці. У луцькій мерії вирішили не реагувати на такі скарги, натомість звернення передали Волинській єпархії ПЦУ. Влада Тернополя рекомендувала парафіям частково знизити рівень звуку гучномовців під час служб.