Львівські медики виявили тропічну малярію у 46-річного чоловіка, який повернувся з Уганди

Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів

У вівторок, 7 липня, у Львівській обласній інфекційній лікарні у 46-річного чоловіка, який тривалий час працював в Африці, виявили найважчий вид малярії – тропічну малярію, повідомила ZAXID.NET лікар-паразитолог львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Елла Матіяш.

За словами Елли Матіяш, чоловік шість років працював в Африці, в Уганді. Зі слів пацієнта, профілактичного лікування від малярії не проходив, захищався від комарів різними спреями, сітками тощо.

Чоловік родом з Дніпропетровщини, до Львова приїхав у справах і тут у нього піднялася температура, почалася лихоманка, озноб, головний біль, біль в м’язах, слабкість. Він запідозрив малярію і звернувся до лікарів інфекційної лікарні. Після обстежень інфекціоністи діагностували у пацієнта найважчий вид малярії – тропічну малярію.

«Його стан середньої важкості. Чоловік вчасно звернувся по допомогу до медиків. Зараз він перебуває на лікуванні в Львівській обласній інфекційній лікарні, де отримує відповідне лікування», – каже Елла Матіяш.

На Львівщині щороку фіксують один- три випадки малярії. Останній випадок тропічної малярії на Львівщині було зафіксовано у січні 2019 року. 43-річний львівський бізнесмен повернувся з Конго, де заразився малярією. До лікарні він потрапив у важкому стані і врятувати його медикам не вдалося.

Нагадаємо, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

За рекомендаціями ВООЗ, перед поїздками в ендемічні з малярії країни, обов’язково слід пройти відповідне профілактичне лікування, яке дозволить значно знизити ризик захворювання тяжкими формами малярії, попередити ускладнення хвороби.