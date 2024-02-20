Роман Лозинський мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення та брав участь у звільненні Херсонщини

Народний депутат зі Львова, військовий Роман Лозинський подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році нардеп отримав 441 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 478 тис. грн на витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, 237 тис. грн на оренду житла у Києві та 90 тис. грн компенсації на проїзд. На початку повномасштабного вторгнення Росії Роман Лозинський мобілізувався, зокрема він брав участь у звільнення Херсонщини. Він задекларував 673 тис. грн виплат, пов’язаних з військовою службою.

У 2021 році Роман Лозинський придбав авто Subaru Outback (2016 року випуску), він є співвласником квартири у Львові (86 м2) та орендує житло в Києві (57,2 м2).

30-річний львів’янин Роман Лозинський є колишнім головою Української галицької партії. Член громадських організацій «Пласт» та «Бігова Україна». У 2015 році безуспішно балотувався до Львівської міськради від Української галицької партії. У Верховну Раду Лозинський пройшов від «Голосу».

На початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, Роман Лозинський мобілізувався до ЗСУ, брав участь у звільненні Херсонщини. Отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». У вересні 2023 року нардеп повідомив, що повернувся до роботи у Верховній Раді та продовжує працювати зі своїм підрозділом, але уже не в зоні бойових дій.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко, Євген Петруняк, Олена Кондратюк.