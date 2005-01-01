Львівський обласний госпіталь ветеранів війни очолить Максим Прикупенко

Хірург вищої категорії Максим Прикупенко

У середу, 13 червня, конкурсна комісія Львівської обласної ради визначала переможця на посаду генерального директора Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Це була вже друга спроба на конкурсній основі обрати керівника цього закладу. Під час першого конкурсу, який проходив у квітні, з п’яти кандидатів, які претендендували на цю посаду, конкурсна комісія не змогла визначити переможця. Тому було оголошено новий конкурс. Переможцем нового конкурсу став хірург вищої категорії Максим Прикупенко. За нього проголосувало 8 із 9 членів конкурсної комісії.

Максим Прикупенко до конкурсу працював хірургом у Міждорожньому центрі ендохірургії Львівської залізниці й паралельно викладав на кафедрі загальної хірургії Львівського національного медуніверситету для англомовних студентів. Він стажувався у багатьох клініках Франції, Німеччини, Польщі, США. Має 18 років лікарського стажу.

Кандидатуру Максима Прикупенка ще мають затвердити на сесії Львівської облради. а тоді з ним підпишуть контракт терміном на 5 років.

За пропозицією департаменту охорони здоров’я ЛОДА до рішення сесії Максим Прикупенко буде в.о. генерального директора Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи.