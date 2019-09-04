Львівський суддя звинуватив «ПриватБанк» у зумисному блокуванні зарплатної картки

Суддя Західного апеляційного господарського суду Олександр Мирутенко поскаржився до Вищої ради правосуддя на «ПриватБанк», який 23 серпня заблокував його зарплатну картку. Суддя назвав такі дії з боку банку втручанням у його професійну діяльність, оскільки він часто розглядає справи, в яких фігурантом є «ПриватБанк». Олександр Мирутенко звернувся з цього приводу з офіційною скаргою до Вищої ради правосуддя.

Картковий рахунок судді, на який держказначейство перераховує йому заробітну плату, «ПриватБанк» заблокував ще 23 серпня. За словами Олександра Мирутенка, про причини блокування картки його не повідомили. Натомість за кілька днів до цього на його домашню поштову адресу надійшов лист від «ПриватБанку» з підписом члена правління з питань роздрібного бізнесу з проханням надати інформацію про джерела надходження коштів, а також дані паспорту та ідентифікаційний код.

«Я був здивований таким листом, оскільки в жовтні 2018 року, коли весь суд переходив на обслуговування до ПАТ «ПриватБанк», працівникам банку надавались оригінали паспорта громадянина та податковий код, а також довідку кадрового органу про те, що я працюю суддею апеляційного суду», – стверджує Олександр Мирутенко.

За словами судді, його також здивувала вимога надати інформацію про джерела походження коштів, оскільки на цю картку він отримує лише заробітну плату від державного казначейства згідно розпису бухгалтерії суду.

При цьому суддя зазначає, що всі судді Західного апеляційного господарського суду оформляли зарплатні рахунки одночасно, натомість з 16-ти суддів картку заблокували лише йому одному. На його думку, блокування картки може бути пов'язане з тим, що він неодноразово розглядав справи щодо «ПриватБанку».

«У Західному апеляційному господарському судді я спеціалізуюся на розгляді справ про банкрутство та справ у спорах майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство. В даній категорії справ ПАТ «ПриватБанк» доволі часто виступає стороною у справі, тобто є кредитором боржника-банкрута. Тому я не виключаю дане блокування мого рахунку як спробу вплинути на мене як суддю в майбутньому при прийнятті судових рішень, або ж помсту за прийняте в минулому одне з судових рішень», – написав суддя.

У своїй заяві Олександр Мирутенко просив Вищу раду правосуддя вжити відповідних заходів та надати йому роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів при розгляді у майбутньому справ за участі «ПриватБанку».

Як уточнили ZAXID.NET 4 вересня у прес-службі Львівського апеляційного господарського суду, зарплатну картку судді вже розблокували. А сам Олександр Мирутенко чекає відповіді від Вищої ради правосуддя на його заяву.

До слова, це уже не перша скарга судді до Вищої ради правосуддя щодо втручання у його професійну діяльність. Зокрема, у квітні цього року Олександр Мирутенко скаржився на дії журналістів харківського сайту «Status Quo», бо сприйняв їхні намагання взяти коментарі як втручання у його професійну діяльність.

Олександр Мирутенко працює на посаді судді Західного апеляційного господарського суду з вересня 2018 року. До цього з 2013 року він працював суддею у Львівському апеляційному господарському суді.