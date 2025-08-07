Смертельна ДТП сталася біля міста Миколаїв на Львівщині

У середу, 6 серпня, у селі Дроговиж біля міста Миколаїв на Львівщині водій легковика Škoda Rapid на смерть збив 24-річного пішохода.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна аварія сталася близько 22:00 у селі Дроговиж Миколаївської громади. 27-річний водій автомобіля Škoda Rapid, мешканець Львова, здійснив наїзд на 24-річного пішохода, мешканця Вінницької області. У результаті наїзду пішохід помер на місті події.

Обставини події встановлюють правоохоронці.