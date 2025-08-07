Львів'янин за кермом Škoda збив на смерть 24-річного пішохода біля Миколаєва
Смертельна ДТП сталася біля міста Миколаїв на Львівщині
У середу, 6 серпня, у селі Дроговиж біля міста Миколаїв на Львівщині водій легковика Škoda Rapid на смерть збив 24-річного пішохода.
За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна аварія сталася близько 22:00 у селі Дроговиж Миколаївської громади. 27-річний водій автомобіля Škoda Rapid, мешканець Львова, здійснив наїзд на 24-річного пішохода, мешканця Вінницької області. У результаті наїзду пішохід помер на місті події.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter