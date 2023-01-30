Масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки на Донеччині стане одним із звинувачень, висунутих проти Росії на міжнародному трибуналі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, винні обов'язково будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

«Шість місяців тому [29 липня] Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що влада має повернути всіх українців додому з російської неволі і наразі працює заради цього.

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених і тому підірвали колонію.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК «Вагнера» за особистою вказівкою Євгєнія Прігожина, не узгодивши це з керівництвом міноборони Росії. Підрозділи «Азову» оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що «не може пробитися силою до українських військовополонених, яких утримує РФ, однак поділяє розчарування України».