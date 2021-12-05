Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через нібито порушення державного кордону Білорусі у повітряному просторі. Раніше Україна відкинула ці звинувачення.

Прес-служба Міноборони Білорусі повідомила, що викликала військового аташе при посольстві України до Департаменту міжнародного військового співробітництва 5 грудня. Йому вручили ноту протесту через нібито «порушення держкордону Білорусі у повітряному просторі українським вертольотом Мі-8 у районі населеного пункту Нова Рудня».

«Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно», – йдеться в повідомленні.

Що це за ситуація?

Влада Білорусі звинуватила Україну в порушенні державного кордону. Мовляв, 4 грудня український військовий гелікоптер Мі-8 «перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі».

Водночас українські прикордонники це звинувачення відкинули. Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся», в рамках якої дійсно застосовується авіація та безпілотники, але наголосив, що перетину кордону з Білоруссю не було.