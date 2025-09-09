Закупівлю транспорту для потреб на фронті тепер можна здійснювати за спрощеною процедурою

Військові частини, які виконують бойові завдання на лінії фронту, матимуть змогу закуповувати вживані машини за спрощеною процедурою. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Йдеться про закупівлю вживаних пікапів, мотоциклів та квадроциклів. Згідно з новою спрощеною процедурою, військові частини зможуть закуповувати транспорт з меншою кількістю бюрократії.

Міноборони пояснило нову процедуру закупівлі. Спрощена версія закупівель пікапів та іншого транспорту має 10 пунктів. Зокрема, військові частини мають перевірити, чи передбачена така техніка по штату, затвердити наказ та придбати машини.

Як виглядає спрощена процедура закупівель транспорту для фронтових військових частин

Зазначається, що військові частини мають самостійно шукати машини та зібрати комерційні пропозиції, а також отримати від продавця оціночні документи на обрані машини. Це може бути звіт оцінювача чи висновок експерта.

Після цього потрібно підготувати пакет документів для закупівлі, оформити протокол щодо методу придбання (з електронною системою чи без неї), погодити проєкт договору, погодити його з фінансово-економічною та юридичною службою.

Врешті-решт військові частини мають укласти договір купівлі-продажу, оформити акт приймання-передачі та поставити придбаний транспорт на облік. Після цього ВЧ має передати документи, зібрані протягом процесу закупівлі авто, до Військової служби правопорядку для реєстрації. Крім того, після підписання договору частина має опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель відповідно до обраного методу закупівлі.

Детальніше про процедуру укладання закупівель можна дізнатися тут.

Нагадаємо, 8 вересня Міноборони схвалило зміни щодо нових правил виплат сім'ям загиблих військовослужбовців. Згідно з новою процедурою, частину від загальної суми в 15 млн грн виплачуватимуть одразу, а решту виплачуватимуть протягом 80 місяців.