Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти залучення приватних клінік до боротьби з Covid-19, в тому числі до проведення вакцинації. Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Якщо, не дай Бог, настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план "Б" повинен бути відпрацьований, щоб він міг включитися одразу без будь-яких нюансів. Питання оплати повинно бути відпрацьоване», – розповів Ляшко.

Ще одним напрямком співпраці з приватними клініками в боротьбі з Covid-19 Ляшко назвав їхню участь у вакцинації від коронавірусу.

«Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними проговорити умови – або вони зроблять це безкоштовно, держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми повинні будемо враховувати», – зазначив Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що приблизно 20 млн українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти.