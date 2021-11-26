Голова МОЗ Віктор Ляшко переконаний, що наразі потрібно вакцинувати половину українців двома дозами

В Україні поки зарано запроваджувати третє підсилювальне, або бустерне щеплення від Covid-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення. Про це пише «Укрінформ».

«У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу», – сказав Ляшко.

Він уточнив, що рівень охоплення першими щепленнями наразі становить 42% дорослого населення.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України планує в наступному році почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Введення додаткової, бустерної дози для всіх категорій населення не розглядається.