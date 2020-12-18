Міністерство охорони здоров’я поділило виклики екстреної медичної допомоги на чотири типи, які відповідають різним станам пацієнтів. І час доїзду медиків до пацієнтів з цих категорій відрізнятиметься. Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як на брифінгу в п’ятницю, 18 грудня, розповіла про відмінності між цими категоріями.

За її словами, відтепер в Україні скасували розподіл громадян на сільських та міських жителів, оскільки невідкладні стани протікають однаково як у жителя села, так і міста.

Вона нагадала, що тепер виклики «швидкої» поділяються на чотири категорії: критичні, екстрені, невідкладні й непрофільні.

За словами Садов’як, яку процитувала «Українська правда», критичний стан – це, наприклад, зупинка дихання, масивна кровотеча, «це той стан, який загрожує насамперед життю пацієнта». До такого пацієнта бригада має заїхати за 10 хвилин.

Екстрений стан – це випадок, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я. Наприклад, порушення свідомості – це підозра на інфаркт чи інсульт. До таких людей «швидка» має їхати щонайдовше 20 хвилин.

Невідкладний стан означає, що пацієнт не перебуває в критичному стані, проте потребує огляду лікаря.

«Наприклад, підвищення артеріального тиску, яке не несе загрозливих станів. Або, наприклад, підозра на пневмонію», – пояснює Садов’як.

У цьому випадку диспетчер спілкується з пацієнтом, аналізує його стан. Про це звернення він може повідомити сімейного лікаря, передати цей виклик в центр первинної медико-санітарної допомоги. А за відсутності можливостей оглянути пацієнта бригада екстреної медичної допомоги все-таки може приїхати.

«Але це буде протягом певного періоду і це не буде бригада, яка виконує виїзди на екстрені і критичні випадки», – додала заступниця міністра.

Непрофільні виклики – це стани, які не потребують безпосереднього огляду лікарем.

«Диспетчер може порекомендувати щось дистанційно, залучивши лікаря екстреної медичної допомоги або порекомендує все ж таки звернутися до сімейного лікаря», – пояснила Садов’як.

У МОЗ розуміють, що встановлення таких нормативів на 100% не вплине на вчасне прибуття екстреної бригади медичної допомоги.

«Тому МОЗ працює над тим, щоб покращити матеріальну базу, тобто оновити наш автомобільний парк. Ми вже в очікуванні завершення процедури закупівлі для станцій невідкладної допомоги», – стверджує заступниця міністра.

До слова, станом на 2020 рік 67% машин швидкої допомоги не приїжджали на виклики вчасно.