Для вакцинованих від Covid-19 також є можливість генерації дитячого Covid-сертифікату

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх обов'язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти Covid-19. Про це йдеться у наказі № 64 від 13.01.2022, інформує прес-служба МОЗ.

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих від Covid-19 також є можливість генерації дитячого Covid-сертифікату.

У МОЗ також наголосили, що вчасне проведення обов’язкових щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.