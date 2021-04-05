МОЗ заперечило інформацію про надходження вакцини Pfizer до Одеси
Одеська міська рада заявила про поставку 4500 доз препарату Pfizer препарату до обласного складу
Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко під час засідання оперативного штабу заявила, що в Одесу нібито завези 4,5 тис доз вакцини Pfizer. Міністерство охорони здоров’я цю інформацію спростувало.
«На обласний склад надійшло близько 4500 доз вакцини Pfizer», – сказала Якименко в понеділок, 5 квітня, яку цитує LIGA.net.
Міністерство охорони здоров’я в коментарі LIGA.net заявило, що не знає про поставку, про яку говорить Одеська міськрада. МОЗ уточнило, що в Україну вакцина ще не заходила.
Журналісти намагалися взяти коментар в Одеської міськради та Одеської ОДА, однак там не відповідали на дзвінки. Зокрема, в опублікованому 5 квітня повідомленні Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА йдеться, що вакцина в Україну поки не прийшла.
Нагадаємо, що 23 лютого Україна зареєструвала вакцину проти коронавірусу від Pfizer. Центр громадського здоров’я у березні заявляв, що перші поставки цієї вакцини відбудуться вже квітні, однак точної дати поставки так і не назвав.
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. З того часу і дотепер Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield (індійського аналога AstraZeneca), а також 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac. Однак остання вакцина ще проходить контроль, тому її для щеплення поки не використовували.