Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко під час засідання оперативного штабу заявила, що в Одесу нібито завези 4,5 тис доз вакцини Pfizer. Міністерство охорони здоров’я цю інформацію спростувало.

«На обласний склад надійшло близько 4500 доз вакцини Pfizer», – сказала Якименко в понеділок, 5 квітня, яку цитує LIGA.net.

Міністерство охорони здоров’я в коментарі LIGA.net заявило, що не знає про поставку, про яку говорить Одеська міськрада. МОЗ уточнило, що в Україну вакцина ще не заходила.

Журналісти намагалися взяти коментар в Одеської міськради та Одеської ОДА, однак там не відповідали на дзвінки. Зокрема, в опублікованому 5 квітня повідомленні Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА йдеться, що вакцина в Україну поки не прийшла.

Нагадаємо, що 23 лютого Україна зареєструвала вакцину проти коронавірусу від Pfizer. Центр громадського здоров’я у березні заявляв, що перші поставки цієї вакцини відбудуться вже квітні, однак точної дати поставки так і не назвав.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. З того часу і дотепер Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield (індійського аналога AstraZeneca), а також 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac. Однак остання вакцина ще проходить контроль, тому її для щеплення поки не використовували.