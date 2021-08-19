Міністерство охорони здоров’я запропонувало компаніям, колективи яких масово вакцинувалися від коронавірусу, наклеїти на свої двері спеціальні наліпки, які свідчитимуть, що перебувати у їхніх приміщеннях безпечно.

Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами «Ми вакциновані від Covid-19», «У нас безпечно!», «Давай і ти!». Завантажити наліпки можна тут.

«Так ви розкажете всім про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів», – пояснили мету акції у Міністерстві охорони здоров’я.

Також у МОЗ нагадали, що якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися, то її колектив може вакцинувати мобільна бригада. Записатися на таку колективну вакцинацію можна за безкоштовним номером телефону 0 800 60 20 19.