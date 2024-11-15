35-річний водій загинув на місці аварії

На Буковині в селі Рингач трапилася смертельна аварія, в якій водій разом з автомобілем впав з мосту і загинув. 35-річний житель Хмельниччини допустив зіткнення зі зустрічним авто, виїхав на узбіччя і автомобіль з’їхав з моста.

Смертельна аварія сталася увечері 14 листопада неподалік села Рингач Новоселицької громади. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та легковий автомобіль Opel Zafira. Очевидці повідомили про ДТП в поліцію і викликали швидку медичну допомогу.

«Одразу ж на місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito зіткнувся з зустрічним авто Opel Zafira, яким керувала 38-річна буковинка», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 15 листопада.

Далі водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги та допустив падіння автівки з мосту. Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми і не приходячи до тями, загинув на місці пригоди. Тіло загиблого поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Біологічні зразки відібрали в обох водіїв для встановлення алкоголю в крові. Триває розслідування.