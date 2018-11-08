На Буковині контрабандисти під час затримання побили прикордонників і втекли

Тікаючи, зловмисники загубили кілька ящиків із сигаретами.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 17:471510

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Група контрабандистів на українсько-румунському кордоні втекла від наряду ДПСУ, попередньо побивши військовослужбовців. Про це 8 листопада повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

У повідомленні зазначається, що під час службового чергування прикордонний наряд Чернівецького загону виявив поблизу кордону групу осіб чисельністю близько 20 чоловік. Невідомі, навантажені пакунками, прямували в обхід офіційних пунктів пропуску у напрямку Румунії. Під час спроби затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонниками і втекли.

Тікаючи, зловмисники загубили кілька ящиків із сигаретами. На місце події відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників. Прикордонники проінформували про даний інцидент співробітників Нацполіції. Наразі тривають слідчі дії та встановлюється коло причетних осіб.

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