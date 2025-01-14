За кермом авто був 63-річний водій

На Буковині 39-річна жінка раптово вибігла на дорогу і загинула під колесами легкового автомобіля. Смертельна аварія сталася увечері 13 січня в селі Припруття Чернівецького району. На буковинку наїхав 63-річний водій автомобіля Оpel Zаfіrа. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї ДТП.

Смертельна аварія трапилась увечері 13 січня на дорозі по вул. Центральній у селі Припруття Чернівецького району. Місцева жителька раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Очевидці ДТП викликали поліцейських та медиків швидкої медичної допомоги.

На місці події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група відділення поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 63-річний житель с. Зелений Гай керував автомобілем Оpel Zаfіrа, коли на нього раптово вибігла 39-річна жителька с. Припруття.

«В результаті наїзду пішохідка отримала численні травми. Жінка померла на місці ДТП. Тіло загиблої поліцейські направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини в вівторок, 14 січня.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Автомобіль Оpel Zаfіrа, яким керував 63-річний водій, правоохоронці вилучили та помістили на арешт майданчик поки йде розслідування.