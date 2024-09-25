Сімейна лікарка працювала в чернівецькій міській поліклініці № 1

В Чернівцях сімейна лікарка уникла покарання за вимагання хабара від пацієнта. Посадовиця вимагала 4,6 тис. грн за те, що підготує пакет документів для надання позитивного висновку чоловіку щодо призначення йому групи інвалідності. Суд визнав обвинувачену Людмилу Доманську винною у вимаганні неправомірної вигоди і призначив їй сплатити штраф.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачена працювала в комунальному підприємстві «Міська поліклініка №1» Чернівців. Жінка перебувала на посаді сімейного лікаря. Приблизно в січні 2024 року до неї звернувся пацієнт. Чоловік хотів отримати усі необхідні медичні документи, щоб отримати групу інвалідності. Він повідомив лікарку, що в нього є бульозна хвороба легень та спонтанні пневмоторакси. Через це він тривалий час стаціонарно та амбулаторно лікувався в різних лікарнях Чернівців.

«Під час розмови сімейна лікарка повідомила пацієнту, що для оформлення необхідних медичних документів, йому треба отримати декілька виписок з медичної картки амбулаторного хворого. За підготовку цих довідок обвинувачена забажала хабар. 8 лютого 2024 року приблизно о 10:57 під час розмови з пацієнтом лікарка зазначила, що йому необхідно принести 1200 грн за складання та долучення до медичної картки необхідних результатів медичних обстежень без проходження процедур», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 17 вересня.

Того ж дня, годиною пізніше обвинувачена Людмила Доманська отримала 1200 грн хабара від пацієнта. Через 10 днів потерпілий знову повернувся до поліклініки. Лікарка при розмові з ним знову зазначила, що за складання двох довідок, необхідних для проходження МСЕК для визначення групи інвалідності, чоловіку треба заплатити. Цього разу обвинувачена назвала суму в розмір 3500 грн. Того ж дня, 19 лютого, жінка отримала від пацієнта обумовлену суму.

«Таким чином, лікарка вчинила правопорушення, а саме прохання та одержання неправомірної вигоди для себе, вчинено повторно», – йдеться у вироку.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати. Суддя Олександр Войтун врахував те, що лікарка не була раніше судима, є інвалідом 3 групи довічно та не перебуває на обліку у лікаря-нарколога, чи лікаря-психіатра. Також пом’якшуючи обставинами є те, що жінка щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю правопорушення.

Суд визнав її винуватою у вимаганні та отримані неправомірної вигоди і призначив їй штраф в розмірі 12 750 грн. Також Людмила Доманська має сплатити на користь держави витрати на залучення експерта у справі в сумі понад 9 тис. грн.