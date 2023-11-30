Буковинця з двома ухилянтами затримали працівники СБУ неподалік кордону

На Буковині виконроб приватної будівельної компанії організував канал переправляння ухилянтів за кордон. З одного клієнта чоловік отримував за свої послуги 5000 євро. Працівники СБУ та поліції затримали організатора разом з двома чоловіками призовного віку за кількасот метрів від україно-румунського кордону.

Правоохоронці з’ясували, що схему виїзду ухилянтів за кордон організував мешканець Чернівецького району, який працює виконробом будівельної бригади. Чоловік у вільний від роботи час вирішив підзаробити на бажаючих незаконно виїхати за кордон в час воєнного стану. Ціна питання становила 5000 євро з особи.

«Щоби уникнути відповідальності, буковинець намагався ретельно приховати докази своїх злочинних дій. Для цього він спілкувався з ухилянтами за допомогою месенджерів. Місце й час зустрічі та розмір суми, яку необхідно сплатити, повідомляв виключно під час особистої розмови», – повідомили в СБУ в четвер, 30 листопада.

Окрім того, задля власної безпеки зловмисник проводив візуальне спостереження за своїми «клієнтами» перед тим, як безпосередньо перевезти їх до місця перетину україно-румунського кордону. Робив це для того, щоб переконатися, чи часом не має серед них представників поліції.

Однак, такі заходи конспірації не допомогли чоловіку. Оперативники СБУ спільно з поліцією організатора незаконного каналу разом із двома ухилянтами безпосередньо під час переходу до Румунії. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин і причетних до злочину осіб.