Сертифікат буковинцю вручили 1 січня

Військовослужбовець з Буковини Богдан Смаль отримав сертифікат на придбання житла. Він є учасником бойових дій, під час повномасштабного вторгнення отримав важке поранення і ампутацію ноги. Після лікування та реабілітації повернувся на службу в місцевий Територіальний центр комплектування.

Сертифікат на придбання житла 1 січня вручили учаснику бойових дій Богдану Смалю в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

«До початку повномасштабного російського вторгнення військовослужбовець працював за кордоном будівельником. Після 24 лютого 2022 року він вирішив повернутися в Україну і стати на захист держави», – повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації в середу, 1 січня.

Богдан Смаль пройшов найгарячіші напрямки фронту на Харківщині та Донеччині. Після поранення буковинець пережив 9 операцій, ампутацію ноги.

«Однак, незламний воїн не втратив жаги до життя. У новому статусі ветерана працював у Чернівецькому обласному ТЦК та СП, зараз Богдан мріє про власний бізнес і долучається до нашого проєкту «Сталь», який має на меті підтримати ветеранів, які втратили кінцівки, допомогти їм у фізичній, психологічній реабілітації та адаптації до побутових умов», – наголосив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.