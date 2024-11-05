У Львові ветеран та власник зоомагазинів «Шалені мопси» Назар Олексюк встановив вже другий мопсомат з товарами для тварин. Розташований він поруч житлових будинків на вулиці Трускавецькій, 2а. Там у будь-який час доби можна придбати: сухі корми для котів, собак, консервовані корми, а також різні ласощі, а ще – засоби гігієни. Товар оплачується безконтактно карткою, або гаджетом, до якого вона приєднана.

Цей мопсомат ветерану вдалося виготовити і встановити завдяки проєкту «Варто розпочати свою справу» від Українського ветеранського фонду, який передбачає виділення півтора мільйона гривень. У межах проєкту заплановане виготовлення ще двох таких автоматів для торгівлі зоотоварами.

Це вже другий мопсомат у Львові, перший працює на вул. Карла Мікльоша, 25. Ці мопсомати наразі єдині в Україні. У другому вдалося розширити асортимент продукції. Також в апараті є інтерактивне меню, можна ознайомитися із характеристиками того чи іншого товару. Меню доступне трьома мовами: українською, англійською та німецькою. Цей мопсомат повністю виготовили в Україні. Вартував він 391 тис. грн, 60 тис. грн ветеран додав із власних коштів.



«В тому апараті, попередньому, можна було придбати за один раз лише одну одиницю товару. Тобто треба було оплачувати, забирати, потім знову оплачувати і забирати. Тут вже можна зробити мультизамовлення – вибрати в кошик потрібну кількість позицій і після проведення оплати ліфтова система бере з різних полиць ці товари і їх видає. Я маю можливість стежити в режимі онлайн, що відбувається з автоматом, що купили, який стан завантаженості товарів, і все, що стосується фінансів. Тобто повністю цей апарат віддалено керований», – розповів ветеран-бізнесмен Назар Олексюк.

Додамо, львів’янин Назар Олексюк з початку повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну. Після служби у війську чоловік покинув адвокатську справу, якою займався раніше. Дружина мала зоомагазин «Шалені мопси», тож чоловік вирішив розвинути цей бізнес. Фінансово допомогла і Львівська міська рада, зокрема, вдалося купити торговий апарат, який переобладнали для продажу кормів – так з’явився перший в Україні «мопсомат». Детальніше історію ветерана читайте у матеріалі ZAXID.NET.