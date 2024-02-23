Заборони не будуть стосуватися жителів прикордонних сіл

На Буковині заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на 5 кілометрів. Обмеження ввели через велику кількість військовозобов'язаних чоловіків, бажаючих нелегально виїхати з України. Заборона не стосуватиметься жителів місцевих населених пунктів і тих людей, які планують офіційно перетнути державну межу. Однак при собі українці повинні мати документи.

Прикордонники посилюють обмеження на території трьох районів, які межують з сусідніми країнами – Чернівецького, Дністровського та Вижницького. Режим пропуску буде більш суворий, це пов’язано з тим, що з кожним днем все більше охоронці кордону виявляють порушників, які намагаються незаконно перейти кордон.

«️З початком російської агресії та заборони виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, на всій ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону загострюється питання, щодо збільшення кількості спроб незаконного перетинання кордону. З метою забезпечення надійної охорони запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, пов’язані з посиленням прикордонного режиму в межах Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам’янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької територіальних громад, Чернівецького, Дністровського, Вижницького районів Чернівецької області», – повідомили в Державній прикордонній службі України в п’ятницю, 23 лютого.

Згідно з наказом начальника Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича від 22 лютого 2024 року забороняється: