На Буковині затримали контрабандистів, які кіньми переправляли сигарети до Румунії

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня4540

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На Буковині затримали контрабандистів, які кіньми переправляли сигарети до Румунії
фото ДПСУ
Чоловіки за допомогою п’яти коней, під покровом ночі, сподівалися переправити до Румунії близько 20 тисяч пачок підакцизних сигарет

У п'ятницю, 17 серпня, на Буковині біля державного кордону прикордонники затримали кінний караван, яким два мешканці населеного пункту Їжівці намагалися переправити майже півсотні ящиків сигарет до Румунії. Про це повідомляється у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що чоловіків було затримано в ході реалізації випереджувальної інформації на ділянці відділу Красноїльськ.

Відео ДПСУ

Чоловіки за допомогою п’яти коней, під покровом ночі, сподівалися переправити до Румунії близько 20 тисяч пачок підакцизних сигарет. Затримати контрабандистів допомогла група реагування з відділення інспекторів прикордонної служби Нижні Петрівці, до якої увійшли військовослужбовці строкової служби.

Фото ДПСУ

Наразі на буковинців складено адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справу буде скеровано до суду.

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