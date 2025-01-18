Підозрюваного затримали під час отримання винагороди від ухилянта

Працівники ДБР та прикордонники затримали інспектора прикордонної служби з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально покинути Україну. За перетин кордону з кожного чоловіка він брав 20 тисяч євро.

«Підозрюваний володів інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, тож обіцяв своїм клієнтам особисто провести їх через кордон пішим ходом. Він збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл, неподалік кордону з Румунією», – повідомили 18 січня у ДБР.

У Держприкордонслужбі додали, що отримали інформацію про можливу причетність цього прикордонника до нелегальної переправи. Оперативники спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки відстежили його дії та впіймали на гарячому.

Прикордонника затримали під час переправлення ухилянта, який сховався у багажнику авто під покривалом. Поруч були гроші, які він мав заплатити за перетин кордону.

Прикордоннику повідомлять про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.