На Чернігівщині прикордонники виявили зовнішній диск із таємними даними окупантів
Цифровий носій містить понад 100 Гб даних
Українські прикордонники під час виконання чергового завдання на Чернігівщині знайшли зовнішній накопичувач окупантів. З’ясувалося, що на диску були документи однієї з військових частин РФ, яка брала участь у бойових діях на території України. Відтак отримана інформація допоможе встановити причетних до збройного вторгнення в Україну.
«Цифровий носій містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ із місцем дислокації в Московській області», – повідомили у Держприкордонслужбі України.
Правоохоронці знайшли штатно-посадовий розпис із біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.
На диску були штатно-посадовий розпис із біографіями військових, технічна документація озброєння та військової техніки
На диску також містилися різні документи з участі у навчаннях, в т.ч. на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу. Деякі з документів мали гриф обмеження доступу «Таємно».
Окрім цього, українські правоохоронці тепер мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів окупантів.
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