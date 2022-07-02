На цифровому носії містилося понад 100 Гб інформації

Українські прикордонники під час виконання чергового завдання на Чернігівщині знайшли зовнішній накопичувач окупантів. З’ясувалося, що на диску були документи однієї з військових частин РФ, яка брала участь у бойових діях на території України. Відтак отримана інформація допоможе встановити причетних до збройного вторгнення в Україну.

«Цифровий носій містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ із місцем дислокації в Московській області», – повідомили у Держприкордонслужбі України.

Правоохоронці знайшли штатно-посадовий розпис із біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.

На диску були штатно-посадовий розпис із біографіями військових, технічна документація озброєння та військової техніки

На диску також містилися різні документи з участі у навчаннях, в т.ч. на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу. Деякі з документів мали гриф обмеження доступу «Таємно».

Окрім цього, українські правоохоронці тепер мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів окупантів.