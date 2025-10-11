Внаслідок атаки знищене авто групи енергетиків

У Чернігівській області російські безпілотники атакували автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок атаки загиблі та поранені співробітники, повідомиву суботу, 11 жовтня, начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

За даними Селіверстова, окупанти здійснили атаку дронами близько 22:00 10 жовтня поблизу села Жадове Семенівської громади. Удар спрямували на автомобілі «Чернігівобленерго».

Внаслідок атаки пошкоджені два автомобілі обленерго. Один працівник АТ від отриманих поранень загинув на місці, ще четверо зазнали поранень, їх госпіталізували.

Згодом голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що один з поранених працівників обленерго помер у лікарні. Кількість жертв атаки зросла до двох.

За словами Чауса, окупанти застосували тактику подвійного удару, вдаривши спочатку по одному авто «Чернігівобленерго», а згодом – по іншому вже під час ліквідації наслідків. Крім того, росіяни також обстріляли місцеву пожежну групу, яка допомагала гасити вогонь від влучання.