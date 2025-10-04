На енергетичних об'єктах триває ліквідація наслідків атаки

У ніч на суботу, 4 жовтня, російські окупанти масовано атакували Чернігівську область. Внаслідок обстрілу пошкоджені кілька ключових об’єктів енергетичної інфраструктури в області, повідомили у пресслужбі АТ «Чернігівобленерго».

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про перші безпілотники в межах області близько о 01:00. Згодом в регіоні та в самому Чернігові повідомили про вибухи.

«Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тис. споживачів», – повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

Наразі триває ліквідація загорянь на енергооб’єктах.

В області розпочали перезаживлення об’єктів. Паралельно з аварійними відключеннями на Чернігівщині діють погодинні графіки. Вони торкаються трьох черг відключень одночасно та діють за принципом «три через три».

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни масовано атакували об’єкти енергетики на Чернігівщині, внаслідок чого в області без електроенергії залишилися понад 300 тис. споживачів. У регіоні запровадили погодинні графіки відключень електроенергії. Крім того, через обстріл енергооб'єкта межах Чернігівщини також виникла надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки на енергетику станція опинилася у блекауті – за кілька годин електропостачання до станції відновили.