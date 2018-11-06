На честь дисидента з Львівщини Василя Макуха у Празі назвали пішохідний міст

Василь Макух 50 років тому вчинив акт самоспалення в знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами

КультураВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:55200

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На честь дисидента з Львівщини Василя Макуха у Празі назвали пішохідний міст
фото Радіо Свобода
У Празі вшанували українця, котрий вчинив акт самоспалення в знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами

У столиці Чехії – Празі – у понеділок, 5 листопада, на вулиці Українській відбулося відкриття мосту й таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами. Рішення назвати пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце іменем Макуха схвалила міська рада Праги у травні 2018 року.

Участь у відкритті моста взяли сенаторка Рената Хмелова, майбутня голова району Прага 10, перша заступниця адміністрації району від Партії піратів Яна Комрскова, директор Інституту з досліджень тоталітарних режимів Зденєк Газдра та активісти, які багато років тому розпочали процес присвоєння одному з об'єктів імені Макуха, – україністка Ріта Кіндлерова, Богдан Райчинець та інші, повідомило «Радіо Свобода».

Після урочистого відкриття пам’ятної таблички на містку пролунали український і чеський гімни.

«Комуністична влада дуже довго замовчувала цей вчинок, вона боялася таких імен, як Макух, Палах [студент Ян Палах, котрий спалив себе у Празі через 2,5 місяці після самоспалення Макуха], тому що знала, що своїми “живими факелами” вони можуть розбудити суспільство. Українці намагалися підтримувати чехословаків у важкі часи, а зараз Чехія віддячила нам, і за це я хочу подякувати!» – сказав у своїй промові посол України Євген Перебийніс.

Директор Інституту тоталітарних режимів Чехії Зденєк Газтра зазначив, що «сьогоднішній день відкрив міст між Прагою та Києвом, міст, який має з'єднувати минуле з сучасністю та нагадувати про демократичні цінності, які в Україні і Чехословаччині завжди були на першому місці».

5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!», «Геть з окупованої Чехословаччини!».

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами «Просвіти» та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт. Більше про Василя Макуха можна прочитати тут.

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