Росіянин розстріляв чоловіка із засідки

На Донеччині російський військовослужбовець розстріляв мирного мешканця, який йшов узбіччям дороги, намагаючись евакуюватися з прифронтової зони. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 6 серпня.

Офіс генпрокурора відреагував на відео розстрілу мирного мешканця Донеччини, яке поширили у соцмережах. За даними правоохоронців, воєнний злочин росіянин скоїв у селищі Удачне.

На відео видно, як російський військовий стріляє у людину, яка йде дорогою з валізою в руці. Після пострілу окупанта людина впала на дорогу та більше не рухалася.

«Військовослужбовець ЗС РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За фактом розстрілу мирного мешканця правоохоронці внесли до реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ). Наразі триває встановлення обставин злочину.

У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що у 2025 році це вже третій зафіксований випадок розстрілу цивільних українців російськими окупантами.