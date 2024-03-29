У п’ятницю, 29 березня, стрімкі пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії на Хмельниччині. Енергетики відновлюють обірвані проводи та повалені електроопори. Про це повідомили на Facebook-сторінці АТ ​«Хмельницькобленерго».

Відтак, станом на 10:00 в області знеструмлено 96 населених пунктів, з них – 56 частково. Найбільше відключень у громадах південної частини Хмельниччини.

«В цілому до аварійно-відновлювальних робіт залучено 38 одиниць техніки та більше 100 робітників. Шановні споживачі, наголошуємо, ви можете самостійно сформувати заявку про відсутність електричної за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram», – зазначили в установі.

Додамо, що синоптики Хмельницького обласного центру з гідрометеорології попереджали про сильні пориви вітру 15-20 м/с вранці та вдень 29 березня. Загалом упродовж дня очікується хмарна погода з середньою температурою повітря +9°С.