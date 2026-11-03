Найбільших руйнувань зазнав дах будинку

Російські безпілотники вночі 3 листопада атакували житлову забудову в Шепетівському районі. Внаслідок атаки пошкоджено дах і дві квартири багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Окрім того, від ударної хвилі повибивало всі вікна в будинку навпроти. Також пошкоджено два припарковані у дворі автомобілі. Загиблих і травмованих немає. До ліквідації наслідків атаки залучили місцеві комунальні служби.

Повітряну тривогу в Шепетівському районі оголосили 2 листопада о 22:12. Вона тривала до 4:24 3 листопада. О 1:03 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російського реактивного безпілотника в напрямку Шепетівки, Ізяслава та Деражні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Додамо, що у ніч на вівторок, 3 листопада, та вранці російські війська атакували Україну ракетами й керованими авіабомбами. Під ударом опинилися Харків і Дніпро, а також об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.