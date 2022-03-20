На кордонах із ЄС майже немає черг на виїзд із України, а потік переселенців до Львова суттєво знизився. Про це під час загальнонаціонального ефіру у неділю, 20 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового, раніше Львів за день приймав 60 тисяч людей за добу. Тепер ця кількість знизилась до 10 тисяч.

«Ми приймали всіх, хто потребував допомоги. На сьогодні це вже є більше, ніж 200 тисяч. Якщо буде трагедія, ми будемо ще, звичайно, приймати. Ми перелаштували всі наші школи, спортивні зали, театри – вони всі зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Є львів’яни, які приймають вдома безоплатно. Всі хостели, готелі, апартаменти – зайнято все. Це проживання тимчасове», – сказав мер Львова.

Він додав, що деяких переселенців перенаправляють на тимчасове проживання у міста та села Львівської області.

«Якщо перші два тижні через вокзал проходили орієнтовно 60 тисяч українців, зараз – орієнтовно 10 тисяч. Трошки процес стабілізувалася. Велика частина лишається, але ще більша їде за кордон», – додав він.

За даними Державної прикордонної служби, станом на 20 березня та кілька днів напередодні на кордонах із країнами ЄС суттєво зменшилась кількість черг на виїзд із України.

Загалом з початку відкритої збройної агресії РФ повернулися до України понад 334 тисячі громадян, а виїхали з України – понад 3,3 млн українців.