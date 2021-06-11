На українсько-польському кордоні закарпатські прикордонники виявили тіло 29-річного чоловіка. Як з’ясували під час перевірки, загиблий був громадянином Пакистану, який намагався нелегально потрапити на територію ЄС. Про загибель нелегала у п'ятницю, повідомила прес-служба прикордонників.

У Чопського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що тіло чоловіка виявили ще в четвер ввечері, 10 червня, під час пошукових заходів спільно з польською прикодонною вартою.

«Тіло загиблого пакистанця виявили у гірській місцевості, вже на території Польщі. Чоловік був 1992 року народження. Інші обставини цього випадку наразі з’ясовуються», – розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Додамо, що за останні три роки в межах ділянки Чопського загону під час спроби незаконного перетину кордону загинули щонайменше троє нелегалів. За словами Олени Трачук, такі смерті можуть бути пов'язаними з тим, що часто нелегальні мігранти не зважають на погодні умови та особливості гірської місцевості.