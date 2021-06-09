До злочинної групи входили мешканці кількох областей України

СБУ спільно з прикордонниками затримала злочинну групу, яка незаконно переправляла через кордон вихідців з Південної Азії. Нелегальні мігранти прибували в Україну як студенти, за перехід до країн ЄС із кожного з них брали від 3 до 6 тисяч доларів.

Прес-служба прикордонників 9 червня повідомила, що правоохоронці провели обшуки у дев’ятьох фігурантів справи у Києві, Чернівцях та на Закарпатті. Під час обшуків виявили електронні носії інформації, радіостанції, блокнот із чорновими записами підозрюваних, мобільні телефони та значні суми грошей у різній валюті.

За інформацією прес-служби місцевого СБУ, клієнтів знаходив виходець із Афганістану, який і переправляв їх в Україну. Схема діяла з листопада 2020-го року. За цей час учасники злочинної групи намагалися нелегально переправити в Угорщину та Румунію понад двадцять нелегалів, які прибували в Україну як студенти.

Двом фігурантам справи офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), за що їм загрожує до семи років позбавлення волі.