Чоловіка раніше вже затримували прикордонники Львівського і Чопського загонів

Прикордонники відділення «Велика Паладь» Мукачівського загону затримали поляка, який незаконно перетнув українсько-угорський кордон. Це вже третя спроба чоловіка потрапити до України з початку року.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило в п’ятницю, 28 травня, що чоловіка затримали, коли він намагався перелізти через загороджувальний паркан.

Виявлося, що затриманий – громадянин Польщі. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів потрапити до України на збір полуниці.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий вже втретє намагається перейти кордон із Україною. З початку 2021 року його вже затриманували прикордонників Львівського і Чопського загонів.

Поляка доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд.