На Закарпатті втретє затримали поляка за спробу потрапити до України
Поляк пояснив прикордонниками, що йде в Україну збирати полуницю
Прикордонники відділення «Велика Паладь» Мукачівського загону затримали поляка, який незаконно перетнув українсько-угорський кордон. Це вже третя спроба чоловіка потрапити до України з початку року.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило в п’ятницю, 28 травня, що чоловіка затримали, коли він намагався перелізти через загороджувальний паркан.
Виявлося, що затриманий – громадянин Польщі. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів потрапити до України на збір полуниці.
Пізніше з’ясувалося, що затриманий вже втретє намагається перейти кордон із Україною. З початку 2021 року його вже затриманували прикордонників Львівського і Чопського загонів.
Поляка доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд.