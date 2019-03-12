На Луганщині на міні підірвалося авто з українськими військовими

Двоє військовослужбовців, які перебували в автомобілі, потрапили до лікарні.

СуспільствоЮрій Братюк, 12 березня7010

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У вівторок, 12 березня, на Луганщині на міні підірвався автомобіль із українськими військовими. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Зазначається, що автомобіль з бійцями ЗСУ підірвався у Попаснянському районі, що на Луганщині. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців, які перебували в автомобілі, потрапили до лікарні.

Стан постраждалих та деталі інциденту поки що невідомі, за непідтвердженими даними, один з військових перебуває у тяжкому стані. В Генштабі ООС подію також не коментували.

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