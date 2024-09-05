Ані виїхати з України, ані заїхати сюди наразі неможливо

У четвер, 5 вересня, припинили роботу пункти пропуску на українсько-польському кордоні на території Львівської та Волинської областей. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«За інформацією, отриманою від польської сторони, через збій в роботі бази даних митної служби РП тимчасово не здійснюється оформлення в обох напрямках. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – ідеться в повідомленні прикордонників.

Про збій в системі і припинення роботи пунктів пропуску у ДПСУ повідомили близько 19:00. Про час відновлення системи для пропуску через кордон наразі не повідомляється.