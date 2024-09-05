Під час охорони кордону у Львівській області інспектор прикордонної служби Олег С. заснув на чергуванні. За порушення правил несення служби Сокальський районний суд призначив військовому покарання – 17000 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 22 червня 2024 року. Прикордонник Олег С. із 02:00 до 10:00 перебував на чергуванні, під час перевірки сержанта виявили сплячим на посту під час охорони кордону. Щодо нього склали протокол про порушення правил несення прикордонної служби.

У матеріалах справи вказано, що військовий Олег С. свою провину визнав та подав заяву про розгляд справи без його участі. Суддя Лідія Фарина дослідила усі докази у цій справі та призначила сержанту 17000 грн штрафу за вчинення адмінправопорушення та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.