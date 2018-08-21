На Львівщині місцеву владу зобов’язали закупити холодильні камери для моргів

У 12 моргах Львівщини відсутні холодильні камери

У понеділок, 20 серпня, голова ЛОДА Олег Синютка підписав розпорядження, що зобов'язує районні державні адміністрації закупити холодильні камери для відділень судово-медичної експертизи і привести стан моргів у відповідність до встановлених санітарних норм.

Як повідомила ZAXID.NET директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, в 11 районних моргах на Львівщині відсутні холодильні камери для зберігання тіл померлих

Йдеться про Бродівський, Городоцький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Сокальський і Старосамбірський райони. Холодильними камерами не обладнаний також морг 8-ї міської клінічної лікарні у Львові.

За словами, Ірини Микичак ситуація з моргами на Львівщині ускладнилася після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у березні 2017 р.

«Донедавна працівникам вдавалося уникати критичних ситуацій завдяки оперативному проведенню розтинів, однак теперішня тяганина з судами призвела до кризи. Навіть там, де камери є, часто бракує місць. Це жахливо, коли виникає черга з покійників», – розповіла очільниця медичної галузі на Львівщині.

Тепер для кожного необладнаного моргу мають придбати по одній холодильній камері. Ціна камер коливається від 50 до 300 тис. грн, залежно від кількості місць. Холодильні камери придбають за рахунок місцевих бюджетів міст і районів Львівщини. У м. Мостиська морг обладнають за кошти мікропроектів із бюджету області.

Нагадаємо, що 11 серпня Стрийська місцева прокуратура після повідомлень у медіа розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості в Жидачівській центральній районній лікарні. Причиною провадження стала відсутність холодильної камери у лікарняному морзі.

Тоді місцевий мешканець протягом чотирьох днів не міг забрати тіло своєї вбитої сестри з моргу, де воно зберігалось без холодильної камери і вже почало розкладатись. Чиновники Жидачівської райдержадміністрації тоді пояснювали, що не мають коштів на закупівлю холодильних камер.