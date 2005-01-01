У Сокальському районі затримали наркодилера, який пропонував наркотики підліткам

Працівники поліції затримали чоловіка, який організував у Сокальському районі наркопритон

У Сокальському районі на Львівщині працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчим відділом Сокальського ВП викрили і затримали наркодилера, який організував притон та пропонував наркотики підліткам. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомили у поліції, затриманий організував збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабісу» на території Сокальського району, а також схиляв неповнолітніх до вживання наркозасобів та надавав приміщення для їх вживання.

Під час обшуку в злочинця виявили пакет та із порошкоподібною речовиною, зовні схожою на «амфетамін», медичний шприц із розчиненої психотропної речовини, схожої на «амфетамін», паперові згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на «канабіс», та пристрій для його викурювання. Також виявили пакети для фасування, електронні ваги, мобільний телефон, банківську картку, гроші, отримані від збуту наркотиків, та три патрони різного калібру. Все вилучене скеровано на експертизу.

Прес-служби Нацполіції у Львівській області

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання щодо обрання цьому чоловікові міри запобіжного заходу, а саме тримання під вартою.