На Львівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на автосервісі

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня9840

До теми

На Львівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на автосервісі
фото прес-служби ДСНС у Львівській області
На Жовківщині загорівся автосервіс

Пізно ввечері у суботу, 23 грудня, на автосервісі у селі Великі Грибовичі Жовківського району трапилась масштабна пожежа. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

У ДСНС зокрема повідомили, що о 23:54 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі автосервісу.

На момент прибуття першого підрозділу до місця події частина будівлі була охоплена вогнем. Сильний вітер та велика кількість лако-фарбових матеріалів, що вибухали від високої температури, ускладнювали ліквідацію пожежі. Також під час проведення робіт з гасіння виник ризик вибуху балонів із вуглекислотою, то ж їх було винесено з будівлі на свіже повітря. О 01:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 02:51 повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 100 м2, перекриття між першим та другим поверхами, сім вікон та пошкоджено робоче обладнання, автопідйомник та автомобіль Toyota, що перебував у будівлі автосервісу.

До ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та шість одиниць спецтехніки. Причини та обставини події наразі встановлюються.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Вогнеборці з’ясовують причини займання на горищі багатоповерхівки на вулиці Японській у Львові ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук