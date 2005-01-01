На Львівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на автосервісі

На Жовківщині загорівся автосервіс

Пізно ввечері у суботу, 23 грудня, на автосервісі у селі Великі Грибовичі Жовківського району трапилась масштабна пожежа. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

У ДСНС зокрема повідомили, що о 23:54 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі автосервісу.

На момент прибуття першого підрозділу до місця події частина будівлі була охоплена вогнем. Сильний вітер та велика кількість лако-фарбових матеріалів, що вибухали від високої температури, ускладнювали ліквідацію пожежі. Також під час проведення робіт з гасіння виник ризик вибуху балонів із вуглекислотою, то ж їх було винесено з будівлі на свіже повітря. О 01:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 02:51 повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 100 м2, перекриття між першим та другим поверхами, сім вікон та пошкоджено робоче обладнання, автопідйомник та автомобіль Toyota, що перебував у будівлі автосервісу.

До ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та шість одиниць спецтехніки. Причини та обставини події наразі встановлюються.