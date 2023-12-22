Пам'ятник на честь військового льотчика Петра Нестерова встановили на місці його загибелі

У п’ятницю, 22 грудня, у селі Воля-Висоцька біля Жовкви на Львівщині демонтували ще один радянський пам’ятник у вигляді літака, присвячений російському льотчику часів Першої світової війни Петру Нестерову. Про демонтаж на своїй Facebook-сторінці повідомив член ініціативної групи з декомунізації Захар Миляник.

Пам’ятник має 45 метрів заввишки. Він зведений на місці загибелі російського льотчика Петра Нестерова у селі Воля-Висоцька, він першим виконав фігуру вищого пілотажу «мертву петлю».

«Українці приземлили сьогодні ще одного ворожого літака. Цього разу на Львівщині! Жовківська міська рада та ДСНС демонтували так званого літака Нестерова з однойменної петлі поблизу села Воля-Висоцька», – написав Захар Миляник.

Демонтували наразі сам літак, оскільки, щоб прибрати всю конструкцію потрібно чимало грошей, важко під’їхати туди і габаритній техніці.

«Стовп важить 60 тонн, а петля, що кріпиться на нього, ще 15. Ми на початку грудня консультувалися із фахівцем із Львівської політехніки. Він зробив заміри, прикинув приблизно вагу, сказав, що треба або частинами різати метал, але це дорого, або застосовувати промислову техніку. Облицювання стовпа обсипається, а всередині нього бетон з арматурою», – розповіла у коментарі ZAXID.NET членкиня ініціативної групи з декомунізації Анна Герич.

Фото Анни Герич

Зазначимо, пам'ятник на честь військового льотчика Петра Нестерова встановили на місці його загибелі, поблизу Волі-Висоцької. Він мав вигляд реактивного літака, що виходить з «мертвої петлі», хоча у часи Першої світової війни таких літаків не існувало, а сам льотчик літав на одномоторному біплані. Ім'ям авіатора окупаційна радянська влада у 1951 році назвала сусіднє місто Жовква. Ця назва збереглась аж до 1992 року, коли місту повернули давню назву. У роки незалежності України музей на честь російського льотчика був занедбаний, але пам'ятник зберігся. Петра Нестерова поховали 31 серпня 1914 року на Аскольдовій могилі у Києві, поруч з п'ятьма іншими пілотами.