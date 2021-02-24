Львівщина отримає 42200 доз вацники

Вакцину AstraZeneca (Covishield), 500 тис. доз якої прибули в Україну у вівторок, 23 лютого, вже почали розвозити по регіонах. Першими її отримали сім областей – Київ і Київська область, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Вінницька та Полтавська області. На Львівщину, за попередніми даними, 42200 доз мають прибути у четвер, 25 лютого.

Про це ZAXID.NET повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, координатор з вакцинації від Covid-19 Олег Когут.

«Очікуємо, що до нас вакцина прибуде завтра, 25 лютого, хоч офіційного підтвердження ще нема. На Львівщину виділяють 42200 доз, якими плануємо провакцинувати 21 100 осіб, кожна людина має отримати дві дози вакцини. Вакцина прибуде на центральний медичний склад у Брюховичах, а вже звідти її будуть забирати мобільні бригади і розвозити по лікарнях», – повідомив Олег Когут.

За його словами, на першому етапі будуть вакцинуватимуть лише медичних працівників,які безпосередньо надають медичну допомогу хворим на Covid-19 у лікарнях, працівників мобільних бригад, які будуть проводити вакцинацію, працівників екстреної медичної допомоги, працівників лабораторій, що проводять дослідження біологічного матеріалу від хворих або з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією тощо.

Спершу планувалося, що у перший етап щепитимуть і працівників та осіб, що перебувають у закладах соціального спрямування (геріатричних центрах, будинках престарілих тощо) і працівники закладів інституційного догляду та виховання дітей (шкіл-інтернатів, будинків дитини). Але тепер плани змінилися.

«Тепер плани дещо змінилися. Працівники закладів соціального спрямування будуть вакцинуватися пізніше і найвірогідніше вакциною Pfizer/BioNTech», – каже Олег Когут.

В області створено 14 мобільних бригад. До складу бригади входить лікар, дві медсестри і водій. У кожній бригаді ще є резервний лікар і медсестра, на випадок, якщо хтось з основних захворіє чи з інших причин не зможе працювати. Орієнтовно одна мобільна бригада може зробити до 100 вакцинацій за день, можливо дещо більше.

У Львові щепленення від коронавірусу, за словами Олега Когута, планують розпочати з працівників Львівської обласної інфекційної лікарні.

«Зараз ми саме вирішуємо питання розподілу вакцини по лікарнях. У нас є 14 мобільних бригад і вакцини відразу поїдуть у різні лікарні, але розпочнемо вакцинацію з Львівської обласної інфекційної лікарні», – каже Олег Когут.

Дані про кожне щеплення вноситимуть в електронну систему охорони здоров’я, яка дозволяє на вимогу сформувати довідку про те, що людина пройшла вакцинацію від Covid-19.

Нагадаємо, вакцину Covishield, яку виробляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca, для екстреного медичного застосування, МОЗ зареєструвало 23 лютого.

В Індії оксфордську вакцину AstraZeneca виробляють у місцевому Інституті сироватки крові під брендом Covishield. Наразі індійський інститут є найбільшим виробником вакцин у світі з потужністю виробництва у понад 50 млн доз на місяць.

Covishield виготовляють з ослабленої версії аденовірусу шимпанзе. Загалом препарат має широкий спектр дії. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Виробник рекомендує робити подвійне щеплення з інтервалом 4-12 тижнів. Однією з переваг препарату називають, те, що його можна безпечно зберігати за температури від +2 до +8 градусів.