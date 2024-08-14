36-річний Пшемислав Расевич-Кучинський народився й мешкав у місті Ґдиня

У середу, 14 серпня, у Львові попрощалися з громадянином Польщі 36-річним Пшемиславом Расевичем-Кучинським. Він захищав Україну з 2022 року й загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі, а поховали військового, як він і заповів, на Марсовому полі. У прощанні взяли участь побратими добровольця та його рідні, пані консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкєвіч.

Під час церемонії похорону на труну військового поклали український та польський прапори. Крім цього, лунали гімни двох країн. Пшемислав Расевич-Кучинський став першим іноземним добровольцем, якого поховали на Марсовому полі.

Прощання з добровольцем 14 серпня 2024 року (Фото ZAXID.NET)

Що відомо про Пшемислава Расевича-Кучинського: біографія

Пшемислав Расевич-Кучинський народився у північному польському місті Ґдиня. Він активно займався громадською діяльністю, волонтерством, організовував фестивалі. Також Расевич-Кучинський займався туризмом і трекінгом. Під час протестів у Білорусі, після виборів самопроголошеного президента Лукашенка, він як волонтер поїхав до білоруського міста Гродно, однак змушений був виїхати через політичні переслідування.

Пшемислава Расевича-Кучинського поховали на Марсовому полі (Фото ZAXID.NET)

У вересні 2022 року Пшемислав Расевич-Кучинський долучився до війська у складі білоруського полку Калиновського. Згодом брав участь у боях на сході та півдні України у складі Інтернаціонального легіону. Зокрема, доброволець брав участь у боях за Бахмут, Оріхів, Часів Яр. Загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання.

У військового в Польщі залишилися два дідусі, бабуся, батько, дядько та дівчина. У вівторок, 13 серпня, з Расевичем-Кучинським також прощалися у Києві.