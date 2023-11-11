Невідомого захисника поховали разом із іншими героями на марсовому полі у Львові

У суботу, 11 листопада, у Львові попрощалися з трьома загиблими українськими захисниками, серед яких – невідомий солдат ЗСУ, який загинув у районі Попасної.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, 11 листопада львівська громада вперше попрощалася із невідомим воїном Збройних Сил. Ймовірно він загинув 3 квітня 2022 року у боях за Попасну, що на Луганщині. До Львова тіло героя прибуло у червні 2022 року.

«На жаль, встановити особу загиблого так і не вдалося. Його взірець ДНК збережено. Якщо знайдуться родичі – тіло захисника буде перепоховане під власним іменем на Личаківському цвинтарі», – повідомив Андрій Садовий.

Додамо, що також 11 листопада у Львові поховали загиблого бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрія Кирича. Його дружина зголосилася доглядати за могилою невідомого солдата, якого поховали поруч із її чоловіком.

Також в суботу на марсовому полі поховали загиблого бійця 128-ї гірсько-штурмової бригади львівʼянина Андрія Сліпця, який загинув 3 листопада внаслідок ворожої атаки під час нагородження на честь дня ракетних військ на Запоріжжі.